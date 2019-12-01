La ampliación de la avenida Amalia Solórzano, es una obra bonita y funcional: Joanna Moreno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 18:42:28

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- El Gobierno de Morelia que encabeza el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, arrancó la construcción de la Conexión Vial Amalia Solórzano-Quinta Cantera, una obra integral que beneficiará a 120 mil 686 habitantes y mejorará la movilidad en la zona sur de la ciudad.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, destacó que esta vía conectará las avenidas Amalia Solórzano y Juan Pablo II, apoyando a tenencias como Jesús del Monte, San Miguel del Monte y Santa María de Guido, así como la zona de Altozano.

La obra, diseñada con un enfoque inclusivo y sustentable, incluye 4 carriles, sendero peatonal, ciclista, áreas verdes, banquetas, una longitud de 947 metros lineales, de pavimento hidráulico, agua potable, drenaje y drenaje pluvial, además de que contará con paisajismo con árboles y plantas, equipamiento como 64 luminarias, 140 bolardos y 4 cruces seguros y señalización.

En sintonía con el proyecto estatal hacia la Antigua Carretera a Pátzcuaro, promoverá el transporte público, reducirá emisiones y fomentará el desarrollo económico al conectar de manera fluida desde Juan Pablo II hasta Atécuaro y Tenencia Morelos, cerca del campus de la UNAM.

“Invertir en calles completas es invertir en seguridad, movilidad y calidad de vida para todas y todos. La conectividad vial es la columna vertebral de una ciudad equitativa; cuando unimos comunidades, acercamos oportunidades”, afirmó Moreno Manzo.