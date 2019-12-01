La 4T recuperó el poniente de Morelia: Gladyz Butanda Macías

Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- El gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla puso fin al rezago social en que vivía el poniente de Morelia, y proyectó a sus habitantes como prioridad en la agenda pública, enfatizó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Esto, durante la integración del comité ciudadano que vigilará la correcta construcción del Hospital Regional Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en presencia del director General de la institución, Zoé Robledo Aburto, quien informó que en este centro médico se invertirán cuatro mil millones de pesos.

“Es un honor presenciar este histórico momento para Michoacán y sobre todo para las vecinas y vecinos de Villas del Pedregal, quienes tras décadas de abandono institucional, hoy son prioridad en la agenda pública del gobierno transformador que encabeza nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y tendrán un nuevo hospital del IMSS”, destacó la secretaria.

Gladyz Butanda enfatizó que el Gobierno estatal ha rescatado al poniente de Morelia. Señaló que, “las y los vecinos de Villas del Pedregal son testigos y principales beneficiarios de la transformación que está viviendo esta zona de la ciudad, con obras como el Paso Catrinas, la Macroglorieta, que pasó de ser un terreno abandonado a un espacio recreativo y de convivencia familiar, o también como la avenida del Molcajete, que conecta a este fraccionamiento con la tenencia de San Nicolás Obispo”.

Destacó que, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se concretan obras que reivindican la realidad social del estado, consolidando compromisos que transforman el entorno de las comunidades.