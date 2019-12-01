Juan Carlos Barragán el morenista preferido de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 15:31:21

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.- Juan Carlos Barragán se consolida como el perfil más competitivo de Morena rumbo a la presidencia municipal de Morelia, de acuerdo con la más reciente encuesta de Mendoza Blanco y Asociados.

El estudio coloca a Barragán como el aspirante con mayor nivel de conocimiento entre los perfiles evaluados, con 52.5 por ciento, por encima de Luis Navarro, con 27.8 por ciento; Giuliana Bugarini, con 20.2 por ciento, y Osvaldo Ruiz Ramírez, con 4.5 por ciento.

En la pregunta sobre quién prefieren como candidato o candidata de Morena para la próxima presidencia municipal de Morelia, Barragán también se ubica en primer lugar, con 21.3 por ciento de las preferencias, superando a Luis Navarro, quien registra 13.7 por ciento; Gladyz Butanda, con 11.6 por ciento; Giuliana Bugarini, con 7.7 por ciento, y Osvaldo Ruiz Ramírez, con 5.2 por ciento.

Además, el morenista cuenta con el mayor número de opiniones positivas, con 24.5 por ciento, un indicador que fortalece su posicionamiento y refleja el respaldo que ha construido entre las y los morelianos.

Con estos resultados, Juan Carlos Barragán reafirma su competitividad en el proceso interno de Morena, como un perfil que conoce Morelia y mantiene el trabajo casa por casa y mano a mano con la ciudadanía.