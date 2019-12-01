Jeovana Alcántar inaugura la 38 Edición de la Feria de la Conserva y Artesanías Hidalgo 2026

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores, funcionarios municipales y expositores, inauguró la 38 Edición de la Feria de la Conserva y Artesanías Hidalgo 2026 que se lleva a cabo del 29 de marzo al 12 de abril del año en curso en el Jardín Principal, donde más de 70 expositores estarán ofertando sus productos en conserva de frutas de temporada, artesanías y mucho más, también podrán disfrutar de la cultura, deporte, arte sabor y tradición con programas artísticos, deportivos y culturales.

La alcaldesa, se mostró muy contenta al estar inaugurando esta Feria de la Conserva y Artesanías Hidalgo 2026, reconociendo el trabajo de los conserveros, artesanos y neveros, lapso en que recibimos en nuestro municipio a todos los visitantes a quienes les han preparado el sabor de la tradición, siendo el corazón de Hidalgo; agregó que en cada recipiente que se exhibe lleno de higos, chilacayote, durazno o pera, lleva detrás el esfuerzo, la receta secreta heredada de los abuelos a nietos y el amor por nuestra tierra.

Agregó que esta feria no es solo vender, es valorar el trabajo artesanal, es mantener viva nuestra identidad cultural, agradeció a los expositores por no dejar morir nuestra tradición y por poner en alto el nombre de Ciudad Hidalgo en este periodo vacacional de la Semana Mayor, al mismo tiempo se entregó un reconocimiento a la Sra. Imelda Martínez, la hija de Doña Cira, personaje icónico en la elaboración de la conserva; indicó que como gobierno municipal, su prioridad ha sido y será brindarle todo el apoyo necesario para que tengan ambientes propicios para seguir con éste arte culinario, por ello se ha trabajado de la mano con la dirección de Turismo y Desarrollo Económico para asegurar que esta feria sea un éxito rotundo como lo ha sido en otras ocasiones, se han instalado los puntos de venta y exposición con el objetivo de facilitar su labor y asegurar que los más de 20 mil turistas que se esperan para estos 15 días se lleven una buena impresión de Hidalgo, Michoacán que les ofrece paz y tranquilidad.

Indicó que, con el consumo local, se está fortaleciendo la economía de todas las familias con una derrama económica importante y asegurando que esta tradición trascienda a las nuevas generaciones.

Finalmente, se informó que, en el marco de la Feria de la Conserva y las Artesanías se promueven nuestras tradiciones y costumbres, así como los atractivos turísticos, como la Zona Turística de los Azufres con sus aguas termales, el Corredor Turístico con sus tres presas, las Grutas de Tziranda, los monumentos históricos como la Cruz Atrial, el Templo de San José, el Templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro entre otros. Para engalanar esta feria, se tienen preparadas actividades culturales y el ya tradicional Torneo Internacional de Básquetbol en el Auditorio Municipal.