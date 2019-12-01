Jeovana Alcántar da banderazo al Operativo de Seguridad Semana Santa Segura 2026 en Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de funcionarios Municipales, Estatales y Federales, dio el banderazo de arranque al Operativo de Seguridad Semana Santa Segura 2026, mismo que se lleva a cabo en coordinación con las tres ordenes de gobierno, el evento se desarrollo frente a la Plaza del Migrante.

Agregó que este día los reúne y los ha mantenido en la mesa de trabajo con el tema de seguridad y contar con la coordinación institucional de las tres órdenes de gobierno como lo es el Gobierno Federal, Estatal y Municipal es fundamental para establecer seguridad y tranquilidad; agradeció la presencia de las personalidades que representan las diferentes corporaciones, de seguridad que forman parte de esta mesa interinstitucional y que estarán colaborando en diferentes puntos de esta región ofreciendo seguridad a los habitantes, así como a los visitantes.

Indicó que la presencia de cada una de las corporaciones de seguridad es importante para que la ciudadanía se sienta segura; dijo que se harán recorridos por el Corredor Turístico que esta conformado por las presas de Pucuato, Sabaneta y Mata de Pinos, así mismo estarán patrullando la Zona de los Azufres, el Centro Turístico de las Grutas de Tziranda, así como los diferentes templos religiosos.

Reiteró el compromiso que tiene esta administración de estar vigilantes, atentos dando solución a las problemáticas que pudieran presentarse, haciendo una invitación a todos para que vivan esta Semana Mayor de reflexión, en orden, a los paseantes, se les exhorta a que si manejan no tomen; las corporaciones participantes son: Seguridad Pública, CREHI, Guardia Civil, Guardia Nacional, CONAFOR, Transito Estatal y Protección Civil.