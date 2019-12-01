Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 16:43:10

Tepic, Nayarit, a 23 de noviembre de 2026.- La controversia por la doble nacionalidad de Jasmín Bugarín llegó a su resolución luego de que la coordinadora de Morena en Nayarit confirmara que recibió el documento que acredita la pérdida de su ciudadanía estadounidense, trámite que fue aprobado el pasado 30 de octubre por el Departamento de Estado de ese país.

La política nayarita informó que el certificado es definitivo e irrevocable, con lo que cumple el compromiso que asumió públicamente semanas atrás, cuando anunció que iniciaría el procedimiento para conservar únicamente su nacionalidad mexicana.

Bugarín señaló que su decisión responde a su identidad y arraigo con México, particularmente con Nayarit, además de reiterar su respaldo al proyecto de transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El tema tomó relevancia tras su nombramiento como coordinadora estatal, en medio de cuestionamientos relacionados con los requisitos constitucionales para aspirar a la gubernatura.