Invita Yankel Benítez a consumir en mercados locales de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 10:59:40
Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, invitó a la ciudadanía a consumir en los mercados y tianguis de la ciudad, al destacar que estos espacios forman parte de la historia, la identidad y la vida cotidiana de Morelia, además de ser un motor directo para la economía local.

Durante un recorrido por el Tianguis de la Fidel Velázquez, Yankel Benítez convivió con comerciantes, escuchó sus historias y dialogó sobre la importancia de mantener instalaciones seguras y un buen servicio, subrayando que el trabajo cercano en territorio permite atender mejor las necesidades de estos espacios tradicionales.

“El consumo en los mercados locales fortalece a las familias que todos los días salen a trabajar, mantiene vivas nuestras tradiciones y genera bienestar para la comunidad”, expresó, al resaltar que en estos lugares se encuentra sabor, convivencia y un ambiente familiar.

El secretario del Ayuntamiento reiteró el llamado a conocer, disfrutar y cuidar los tianguis de Morelia, al señalar que apoyar al comercio local es una forma directa de construir una mejor ciudad para vivir, donde la economía se queda en casa y beneficia a quienes forman parte de ella.

