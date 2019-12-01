Derriban busto de Hipólito Mora en La Ruana y amenazan a quien Intente reinstalarlo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 11:48:47

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre del 2025.–Presuntos integrantes de grupos delictivos derriban busto en honor a Hipólito Mora Chávez, fundador de las autodefensas, de Buenavista.

En entrevista telefónica, Guadalupe Mora Chávez, jefe de la tenencia de La Ruana, denunció que el acto fue perpetrado por el Cártel de los Viagras, grupo al que también se le atribuye el homicidio del activista en enero pasado

, los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este miércoles.

Mora Chávez dijo que, tras el derribo, los criminales lanzaron una amenaza directa de quien intente levantar el busto será atacado a balazos en su domicilio.

El propio Guadalupe Mora acudió a recoger la efigie y la resguardó en su casa. Explicó que el busto había sido develado en el segundo aniversario de la muerte de su hermano, con presencia de activistas y autoridades locales como el edil de Uruapan, Carlos Manzo.

"No tiene caso instalarlo porque lo van a volver a tumbar en la noche," declaró el líder comunitario, subrayando la falta de seguridad y la impunidad con la que operan los grupos delictivos en la zona.