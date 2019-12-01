Invita SEE a encuentro de narración oral

Morelia, Michoacán, 18 de septiembre de 2025.- En el marco de las fiestas patrias y del natalicio de don José María Morelos y Pavón, la Secretaría de Educación del Estado (SEE), a través de su Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural, invita al público en general al unipersonal de narración oral escénica "Morelos… El Rayo del Sur".

El montaje, a cargo del actor Jaime Homar García Alfaro, se llevará a cabo el 20 de septiembre a las 10:00 horas en la Biblioteca Pública Municipal “Niños Héroes” de Cuitzeo. La actividad es parte del programa “Buzón de Historias en tu biblioteca pública”, una iniciativa de la Red Nacional de Bibliotecas, coordinada con el Centro Cultural Helénico y la Secretaría de Cultura Federal.

Con esta presentación, la Red Estatal de Bibliotecas en Michoacán da inicio al programa “Buzón de Historias en tu biblioteca pública”, que se extenderá a diferentes recintos del interior del estado con fechas que se darán a conocer próximamente. El objetivo es acercar la cultura y la historia a diversas comunidades a través de la narración oral.

El intérprete, Jaime Homar Cuentacuentos, cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la escena y 15 como narrador oral. Es el autor del guion de esta función y ha representado a México en festivales internacionales en países como Colombia, Bolivia y Cuba. También ha colaborado en proyectos culturales avalados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Secretaría de Cultura de Michoacán (SECUM) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

La entrada al evento es libre y está dirigida a niñas, niños y adolescentes de 8 a 15 años. El lugar de la cita es en la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en la calle Alonso de la Veracruz s/n, colonia Centro, Cuitzeo del Porvenir. La duración del espectáculo es de aproximadamente 50 minutos.