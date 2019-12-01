Invita SEE a encuentro de narración oral

Invita SEE a encuentro de narración oral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 15:56:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 18 de septiembre de 2025.- En el marco de las fiestas patrias y del natalicio de don José María Morelos y Pavón, la Secretaría de Educación del Estado (SEE), a través de su Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural, invita al público en general al unipersonal de narración oral escénica "Morelos… El Rayo del Sur". 

El montaje, a cargo del actor Jaime Homar García Alfaro, se llevará a cabo el 20 de septiembre a las 10:00 horas en la Biblioteca Pública Municipal “Niños Héroes” de Cuitzeo. La actividad es parte del programa “Buzón de Historias en tu biblioteca pública”, una iniciativa de la Red Nacional de Bibliotecas, coordinada con el Centro Cultural Helénico y la Secretaría de Cultura Federal.

Con esta presentación, la Red Estatal de Bibliotecas en Michoacán da inicio al programa “Buzón de Historias en tu biblioteca pública”, que se extenderá a diferentes recintos del interior del estado con fechas que se darán a conocer próximamente. El objetivo es acercar la cultura y la historia a diversas comunidades a través de la narración oral.

El intérprete, Jaime Homar Cuentacuentos, cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la escena y 15 como narrador oral. Es el autor del guion de esta función y ha representado a México en festivales internacionales en países como Colombia, Bolivia y Cuba. También ha colaborado en proyectos culturales avalados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Secretaría de Cultura de Michoacán (SECUM) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

La entrada al evento es libre y está dirigida a niñas, niños y adolescentes de 8 a 15 años. El lugar de la cita es en la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en la calle Alonso de la Veracruz s/n, colonia Centro, Cuitzeo del Porvenir. La duración del espectáculo es de aproximadamente 50 minutos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán aseguran armamento y equipo táctico
“Nos levantaremos en armas”: la advertencia de Carlos Manzo por el asesinato de un policía
Ataque armado deja un hombre fallecido en la colonia Los Olivos de Celaya, Guanajuato
Sacuden balaceras a Buenavista, Michoacán: Comando enfrenta a helicóptero militar desplegado tras atentado contra Alcaldesa; en Apatzingán también dispararon a funcionario, excandidato a diputado
Más información de la categoria
EEUU vincula a diputada oficialista con célula criminal de hijos de Ismael Zambada; habría recaudado pagos de extorsiones
Sacuden balaceras a Buenavista, Michoacán: Comando enfrenta a helicóptero militar desplegado tras atentado contra Alcaldesa; en Apatzingán también dispararon a funcionario, excandidato a diputado
Alcaldesa de Buenavista libra con vida atentado a balazos en la carretera; volvía de toma de protesta de nuevo mando militar en la Tierra Caliente de Michoacán
Tráiler se queda sin frenos en la Zitácuaro-Toluca y provoca tragedia; hay un muerto y varios heridos
Comentarios