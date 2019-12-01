Invita Gobierno de Morelia a regularizar perpetuidades del Panteón Municipal con 50% de descuento en recargos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 14:05:59

Morelia, Michoacán; 02 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, invita a las personas que cuentan con un espacio a perpetuidad en el Panteón Municipal, a regularizar sus pagos de mantenimiento y aprovechar el 50% de descuento en recargos durante todo el mes de noviembre.

Cabe destacar que, gracias a las facilidades otorgadas por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se autorizó una extensión de cuatro años al periodo de mantenimiento, sumando un total de diez años.

El pago anual de mantenimiento de los espacios a perpetuidad es de 304 pesos, más los recargos acumulados por los años de adeudo. Durante noviembre, las personas podrán aprovechar el 50% de descuento en dichos recargos.

Los pagos podrán realizarse a partir del 4 de noviembre, en un horario de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las oficinas del Panteón Municipal, ubicadas en calle La Paz s/n, colonia Morelos.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia busca brindar facilidades a las familias para mantener en regla sus perpetuidades y contribuir al cuidado de las instalaciones del Panteón Municipal.