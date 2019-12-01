Invertidos 20 mdp en Macro Glorieta de Villas del Pedregal: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre del 2025.- Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del estado (Sedum), compartió que este es un proyecto integral al que se le destinaron más de 20 millones de pesos de inversión, que dará beneficio a más de 25 mil personas; enfatizó que se mantuvo el Sistema de Absorción Pluvial de más de cuatro mil metros cuadrados.

En el marco de la inauguración de la obra, explicó que cuenta también con un gimnasio al aire libre de más de 600 metros cuadrados, área de descanso; cancha de futbol siete de mil 200 metros cuadrados con pasto sintético; un pabellón lúdico de mil 380 metros cuadrados para beneficio de las infancias.

Gladyz Butanda enfatizó que Villas del Pedregal es una muestra de que, así como se puede hacer comunidad entre vecinos, se puede disfrutar del espacio público como este, el cual, llamó a disfrutar, pero también a cuidarlo y defenderlo.

Recalcó que este fraccionamiento, considerado el más grande de Latinoamérica, es un ejemplo de cómo los gobiernos neoliberales no priorizaban la calidad de vida de sus habitantes, sino que pensaban únicamente en el negocio. “La comunidad tiene más valor que el negocio”, finalizó.