Inversión debe venir acompañada de seguridad para que las familias michoacanas vivan en paz: PRD Michoacán

Morelia, Michoacán, a 6 de julio de 2026.- La presidenta interina del PRD Michoacán, Verónica García Reyes, reconoció los anuncios de inversión realizados durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado; sin embargo, señaló que el desarrollo debe ir acompañado de acciones que garanticen seguridad para las familias michoacanas, las cuales continúan demandando vivir en paz y libres de inseguridad. "Falta mucho por hacer", expresó la dirigente.

Desde la sede estatal del PRD Michoacán, García Reyes sostuvo que la seguridad pública es un tema en el que se debe continuar trabajando. Reconoció que se trata de un reto complejo que no puede resolverse en pocos días; no obstante, insistió en que "la percepción de la sociedad es que tenemos mucho temor; hay miedo, incertidumbre y preocupación", por lo que consideró indispensable fortalecer las acciones para recuperar la tranquilidad de las y los michoacanos.

Asimismo, afirmó que toda inversión del Gobierno Federal es bienvenida cuando contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. "Toda inversión es bienvenida cuando mejora la calidad de vida de las personas. Sin embargo, también es importante señalar que el desarrollo debe ir acompañado de resultados en seguridad. No puede hablarse de bienestar pleno cuando miles de familias siguen viviendo con miedo", expresó.

La dirigente estatal agregó que el crecimiento económico debe reflejarse en mejores condiciones de vida para la población y reiteró que la percepción de inseguridad continúa siendo una preocupación para las y los michoacanos. "Michoacán necesita mucho más que una gira. Necesita respuestas, atenciones reales y que los grandes problemas del estado se asuman con toda responsabilidad", sostuvo. Añadió que desde el PRD Michoacán se reconoce toda acción que contribuya al bienestar de la población; sin embargo, insistió en que el estado "merece paz, atención y oportunidades", por lo que hizo un llamado a fortalecer las estrategias que permitan erradicar la inseguridad y devolver la tranquilidad a las familias.

El campo michoacano merece más inversión y mejores oportunidades

En el marco del Día Mundial del Desarrollo Rural, Verónica García reiteró el respaldo del PRD Michoacán a las y los productores del campo, al destacar que este sector aporta alrededor del 10 por ciento del Producto Interno Bruto estatal y representa el sustento de más de 250 mil familias michoacanas. Recordó que Michoacán ocupa los primeros lugares nacionales en la producción y exportación de cultivos como aguacate, limón, mango y berries, por lo que consideró indispensable fortalecer la infraestructura hidráulica, los caminos rurales, el acceso al crédito y las acciones para la protección del medio ambiente.

"Nuestros productores necesitan infraestructura hidráulica, caminos rurales, acceso a créditos y protección del medio ambiente", señaló la presidenta del PRD Michoacán, al subrayar que fortalecer al campo significa impulsar la economía estatal, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de miles de familias que dependen de esta actividad. Concluyó que el desarrollo de Michoacán debe construirse con inversión, apoyo al sector rural y condiciones de seguridad que permitan a todas y todos vivir con tranquilidad.