Instalan Comisión Municipal del Comercio Artesanal tras Diálogo Ciudadano en Querétaro

Instalan Comisión Municipal del Comercio Artesanal tras Diálogo Ciudadano en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 11:28:47
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Querétaro, Querétaro, 21 de abril del 2026.- Como resultado del ejercicio de participación denominado Diálogo Ciudadano, se aceptó de manera inmediata una de las propuestas planteadas y quedó conformada la Comisión Municipal del Comercio Artesanal, afirmo, Miguel Ángel Torres Olguín, encargado de la política interna del municipio de Querétaro.

Señaló que la instalación de esta Comisión marca el inicio de una ruta clara para construir acuerdos, ordenar la actividad comercial y generar condiciones de equidad para todas las partes involucradas en el Centro Histórico.

“La Comisión estará integrada inicialmente por dos miembros de Cívica, un representante de la academia, el secretario de Gobierno, la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana y el director de Gobernación del Municipio de Querétaro”.

Torres Olguín informó que la Comisión tiene como propósito convocar a las partes para establecer acuerdos que mantengan el orden en la vía pública, generen esquemas de equidad entre los grupos de artesanos en el uso de los espacios destinados y revisen nuevos esquemas de trabajo como los presentados en el Diálogo Ciudadano.

“El Municipio de Querétaro refrenda su compromiso de avanzar hacia soluciones sostenibles que reconozcan la aportación del comercio formal y la realidad social de quienes ejercen el comercio en vía pública, bajo un enfoque de orden, respeto y legalidad. Cualquier acción unilateral o fuera de este proceso afecta los avances construidos mediante el consenso y la participación ciudadana”.

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