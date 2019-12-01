Inseguridad, principal demanda en el tianguis de Satélite de Querétaro: Armando Rivera

Inseguridad, principal demanda en el tianguis de Satélite de Querétaro: Armando Rivera
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 15:30:55
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Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre de 2026.- Armando Rivera Castillejos, coordinador Municipal del Partido Movimiento Ciudadano en Querétaro, señaló que la inseguridad es el principal problema que enfrentan los comerciantes del tianguis de Satélite.

Durante un recorrido en el que, de manera directa y cara a cara, dialogó con locatarios y tianguistas, como parte de su agenda ciudadana.

“Muchos de ellos viven aquí por Loma Bonita, en Satélite, en San Pedro Mártir y todos a quienes les pregunté cuál es el principal problema de su colonia, todos me dijeron que la inseguridad. Tenemos que ponernos las pilas en la Guardia Municipal a resolver los problemas”.

Durante la visita, destacó la importancia de la participación ciudadana para exigir gobiernos responsables y presentes, pero también, para construir, desde la ciudadanía, un mejor Querétaro.

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