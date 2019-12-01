Inició Festival Alegría Contigo 2025 en San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, 2 de diciembre del 2025.- Por cuarto año consecutivo en el municipio de San Juan del Río, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, arrancó con las actividades del Festival Alegría Contigo 2025 que busca fomentar los valores como la unión, la empatía, el respeto y la sana convivencia familiar.

Durante el evento, Car Herrera mencionó que este festival busca acercar a las familias queretanas y ofrecerles un rato de esparcimiento y diversión, por lo que a partir del 29 de noviembre 2025 y hasta el seis de enero de 2026, ofrece pistas de hielo y desfiles navideños en las principales calles de varios municipios de la entidad.

“Estamos muy contentos de que las familias de San Juan del río estén aquí disfrutando del inicio de este festival que promueve la unión, la empatía, la solidaridad y el entretenimiento, llevamos ya cuatro años fomentando estos valores con esta actividad que les gusta mucho a las y los niños”, dijo.

Asimismo, el presidente Municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, hizo un llamado a pasar estas fiestas decembrinas en familia, donde prevalezca la paz, el amor y la unión en los hogares de los sanjuanenses, y agradeció la presencia de poco más de seis mil asistentes.

“Este festival ya forma parte de San Juan del Río, lo queremos mucho porque sí trae alegría a nuestro municipio, es un gran arranque para celebrar en familia, estamos felices de estar en la Plaza Independencia, haciendo esta nueva historia, porque ustedes vinieron a cambiar las navidades y actividades decembrinas”, aseguró.

Como primera atracción, las autoridades estatales y municipales presenciaron un espectáculo a cargo de personajes de películas infantiles, que dio paso al encendido del Pino Monumental de 25 metros de altura que cuenta una estrella tridimensional de 4.5 metros, con estructura de acero cubierta de luces y alrededor se montó una gran villa navideña.

El evento estuvo amenizado por el show de botargas, súper héroes y dinámicas con el público asistente; la Big Band Alegría que interpretó temas navideños, y en la conducción del espectáculo estuvieron Alan Tacher, Cristina Bernal, Nancy Bailón y el Payaso Trapos.

Cabe recordar que el desfile de carros navideños en San Juan del Río será el 17 de diciembre y empezará a las 19:00 horas, recorriendo las calles de Vicente Guerrero, Independencia, Miguel Hidalgo y Juárez. Este Festival Alegría Contigo 2025 tendrá impacto en diez municipios de la entidad, y pueden consultar fechas y la cartelera en las redes sociales del DIF Estatal.

En cuanto a los otros municipios, los desfiles llegarán el 13 de diciembre a Jalpan de Serra; el 14 de diciembre a Pinal de Amoles; 15 de diciembre a Huimilpan; el 16 de diciembre a Pedro Escobedo; el 18 de diciembre en El Marqués; el 19 de diciembre en Corregidora; el 20 de diciembre estará en Tequisquiapan; y el 21 de diciembre en Querétaro.

Mientras que las pistas de hielo estarán en operación del 29 de noviembre al 14 de diciembre en San Juan del Río y Landa de Matamoros; y del 18 de diciembre al cuatro de enero en Querétaro y Corregidora.