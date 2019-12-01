Iniciará proceso de socialización por el tren México-Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre de 2025.- Con el anuncio de la construcción de la estación rápida del tren México-Querétaro en la zona de los parques Alcanfores en la capital queretana, ha provocado incertidumbre entre vecinos; por lo que el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera informó que esta semana se comenzará a realizar un trabajo de socialización.

Explicó que el motivo de la socialización es para que los habitantes de la zonas cercanas a los parques Alcanfores y la Antigua Estación del Ferrocarril conozcan los alcances e impactó que tendrá este proyecto federal.

“Esta semana ya estaremos empezando a comunicar en coordinación con el estado ya alguna cronología de lo que gobierno federal nos está comunicando respecto a las primeras obras que van a estar arrancando en próximos días y semanas; es muy importante que la población esté informada de este inicio de trabajos y del impacto que pueda tener en vialidades y en la dinámica diaria“, dijo.

Expresó que el informar a la ciudadanía tiene como objetivo general darle la información para que conozcan de primera mano los beneficios y las posibles afectaciones que se tendrán por el inicio de las obras para la estación del tren.

“Para mí, lo más importante son dos cosas, que este proyecto, es para el bien de Querétaro, se facilite todo desde el ámbito municipal; pero, al mismo tiempo, que la calidad de vida no se trastoque, y todo esto sea para beneficio de los queretanos”.

De igual manera, aseveró que los parques Alcanfores están blindados, por lo que no se permitirá que se tengan afectaciones ecológicas en la zona.

“Los Alcanfores están blindados y eso es un tema que estamos trabajando también en conjunto con la Federación y que estamos vigilando también con la Secretaría de Ecología del municipio; el parque Alcanfores y sus árboles todos están y deberían estar blindados y eso es algo que yo también me voy a dar la tarea de proteger y de cuidar”.