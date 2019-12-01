Inicia Morena el procedimiento para expulsar del partido al expresidente municipal de Tequila, Jalisco, por sus presuntos vínculos con grupos delictivos

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2026.- Morena, a través de su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), comenzó el procedimiento para expulsar del partido a Diego "N", ex presidente municipal de Tequila, Jalisco, y a Juan Gabriel "N", ex director de Catastro y Predial del mismo ayuntamiento. Ambos fueron detenidos bajo señalamientos de presunta extorsión y posibles vínculos con grupos de la delincuencia organizada.

En lo que se resuelve el caso, la CNHJ determinó como medida cautelar la “suspensión de los derechos partidarios” de los dos implicados, “en tanto no sean esclarecidos los hechos que originaron su detención”.

En el caso de Rivera Navarro, la Comisión abrió dos expedientes. El primero está fechado el 5 de febrero, día en que fue detenido, e incluye también a Toribio Villareal.

El segundo expediente tiene fecha del 29 de enero, previo a su arresto. En ese documento se detalla que la instancia partidista inició una investigación de oficio luego de que, durante el periodo decembrino, Rivera Navarro organizó una posada en la que invitó mediante redes sociales a afiliarse a Morena “sin tener facultades para ello”. Además, ofreció como incentivo la rifa de un automóvil entre quienes se integraran al partido.

En el documento se señala: “Se presume que, bajo la premisa de recibir ‘beneficios’, el acusado invitó a la población de dicho Municipio a afiliarse a este partido político, cuando el derecho de afiliación se debe ejercer de manera libre, sin ningún tipo de compra, coacción y/o manipulación”.

Respecto al expediente abierto tras su detención, la CNHJ precisó que la medida cautelar “no prejuzgan sobre la existencia de las conductas denunciadas”, ya que eso será determinado en la resolución de fondo que se emita una vez concluido el proceso interno.