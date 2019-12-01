Inicia Comisión Inspectora revisión del informe de la Cuenta Pública 2024 en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, que preside el diputado Baltazar Gaona García, recibió el Informe General que contiene los resultados de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, documento que fue entregado por el Auditor Superior del Estado, Marco Antonio Bravo Pantoja.

Durante la recepción formal del informe, el legislador Baltazar Gaona destacó que este documento representa un insumo fundamental para el análisis de la rendición de cuentas de los entes fiscalizables, y reiteró el compromiso del Congreso del Estado de garantizar un proceso serio, responsable y transparente en beneficio de las y los michoacanos.

El presidente de la Comisión Inspectora subrayó que el trabajo que inicia a partir de este momento será exhaustivo y técnico. “Vamos a revisar de manera detallada toda la información contenida en el informe general, con el objetivo de tener claridad plena sobre el manejo de los recursos públicos durante el ejercicio 2024”, expresó Gaona García.

La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán está integrada, además, por las diputadas Sandra Olimpia Garibay y Eréndira Isauro, así como por los diputados Alejandro Arévalo y Juan Antonio Magaña, quienes coincidieron en la importancia de dar seguimiento puntual a cada uno de los apartados del informe.

En ese sentido, Baltazar Gaona adelantó que se sostendrán encuentros de trabajo con los auditores especiales de la ASM, a fin de solventar dudas técnicas y ampliar la información que sea necesaria. “Este proceso debe realizarse con responsabilidad y apertura, porque la fiscalización es una herramienta clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones”, afirmó.

Finalmente, el diputado señaló que la intención de la Comisión Inspectora es informar de manera clara tanto al pleno del Congreso del Estado como a la sociedad michoacana sobre el listado y la situación que guarda la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2024, reafirmando el compromiso del Poder Legislativo con la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos.