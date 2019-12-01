INE presenta denuncia ante la FGR por posibles irregularidades con recursos públicos

INE presenta denuncia ante la FGR por posibles irregularidades con recursos públicos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 22:59:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y determine si existen responsabilidades.

A través de un comunicado, el organismo explicó que la denuncia busca que la Fiscalía revise los hechos y, de encontrar elementos, proceda conforme a sus atribuciones.

El INE señaló que esta acción forma parte de su compromiso con la transparencia y la legalidad, y aseguró que no habrá distinción por las personas involucradas, sus cargos o el periodo en el que hayan desempeñado sus funciones.

Asimismo reiteró que mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que pueda afectar los recursos destinados a sus actividades.

Más información de la categoria
Joven es ultimado a balazos tras discusión en La Ruana, Michoacán
¡Siguen sueltos!: SSP Michoacán descarta agentes heridos tras emboscada en Indaparapeo y mantiene operativo para dar con agresores
Pemex confirma fallecimiento de trabajadora tras incendio en ducto de Jalisco
Adolescente pierde la vida tras ataque con arma de fuego en negocio de maquinitas en Jacona, Michoacán
Más información de la categoria
Joven es ultimado a balazos tras discusión en La Ruana, Michoacán
¡Siguen sueltos!: SSP Michoacán descarta agentes heridos tras emboscada en Indaparapeo y mantiene operativo para dar con agresores
Pemex confirma fallecimiento de trabajadora tras incendio en ducto de Jalisco
Aseguran armas, autos de lujo y efectivo durante cateo en fraccionamiento de Querétaro