INE presenta denuncia ante la FGR por posibles irregularidades con recursos públicos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 22:59:42

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y determine si existen responsabilidades.

A través de un comunicado, el organismo explicó que la denuncia busca que la Fiscalía revise los hechos y, de encontrar elementos, proceda conforme a sus atribuciones.

El INE señaló que esta acción forma parte de su compromiso con la transparencia y la legalidad, y aseguró que no habrá distinción por las personas involucradas, sus cargos o el periodo en el que hayan desempeñado sus funciones.

Asimismo reiteró que mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que pueda afectar los recursos destinados a sus actividades.