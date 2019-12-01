INE alista despliegue de módulos en el exterior para expedir credenciales para votar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 11:18:49

Ciudad de México, a 30 de marzo 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara la instalación de módulos para la expedición de credenciales para votar en los consulados de México en Estados Unidos.

De acuerdo con un boletín, esta estrategia busca alentar el interés de los connacionales en las contiendas políticas de nuestro país y realizar el trámite de manera más ágil e independiente, sin la intervención de la Cancillería.

En ese sentido, Alejandro Sosa, Sosa, director ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE), dijo que según estadísticas oficiales, 11.2 millones de mexicanos residen fuera del país, de los cuales, 96.3 por ciento viven en Estados Unidos.

Comentó que, al 31 de diciembre de 2025, el INE registró 2.3 millones de peticiones de credenciales para votar en las ventanillas consulares, y casi todas fueron tramitadas en la Unión Americana.

“Este volumen sostenido de solicitudes no sólo evidencia el interés de nuestra ciudadanía migrante por ejercer sus derechos, sino que pone de relieve la necesidad de repensar los modelos operativos actuales”, indicó el funcionario electoral.

Cabe señalar que, en Estados Unidos, los cinco consulados con mayor número de trámites son los ubicados en Los Ángeles, Dallas, Chicago, Houston y Nueva York, que concentran casi 40 por ciento de todos los asuntos relacionados con este tema a escala mundial.