INE abre convocatoria para cubrir 34 vacantes en consejos distritales de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 12 de octubre de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro invita a la ciudadanía interesada en contribuir al fortalecimiento de la Democracia a participar en el proceso de selección para ocupar el cargo de consejera o consejero Distrital durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027.



Los consejos distritales son órganos electorales que funcionan de manera temporal durante las actividades de organización de un Proceso Electoral Federal y sus integrantes contribuyen supervisando la organización de los comicios en la entidad. Para el caso de Querétaro existen 34 vacantes disponibles en los seis Consejos Distritales, tanto para consejerías propietarias como suplentes.

De entre los requisitos para participar, se encuentran: ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de los derechos políticos y civiles; estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar vigente; tener al menos dos años de residencia en la entidad; contar con los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo; no haber sido candidata o candidato, ni dirigente partidista durante los tres años previos, además de no tener impedimentos legales y gozar de buena reputación, sin antecedentes penales dolosos.



La participación de la ciudadanía en estos órganos representa una oportunidad para involucrarse directamente en la organización de las elecciones y contribuir a que la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027 se desarrolle de manera transparente y en apego a los principios rectores del Instituto.

Las personas interesadas en ocupar dichas vacantes podrán consultar las bases y la documentación en las redes sociales: Facebook: INE Querétaro, X: @INEQuerétaro y/o en el siguiente link: https://ine.mx/convocatoria-nacional/