Inauguran Torneo Interprepas e Intersecundarias 2026 en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 28 de septiembre de 2026.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de la Diputada Teresita Herrera Maldonado y Regidores del Ayuntamiento, alumnos y maestros de diferentes instituciones educativas, inauguró el Torneo Interprepas e Intersecundarias 2026, organizado por el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en coordinación con el Instituto de la Juventud, el evento se desarrolló en la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, donde también se inauguró la techumbre de una de las cancha de básquetbol, en beneficio de los deportistas.

En su intervención, la alcaldesa manifestó que con voluntad y trabajo diario se han entregado diversos resultados que la población merece; al inaugurar el Torneo Interprepas e Intersecundarias 2026, dijo que la voz de los jóvenes es una de las más importantes en la administración, prueba de ello, varias de las acciones, esfuerzos y trabajos entregados han sido a solicitud de las juventudes que buscan espacios y entornos dignos y seguros para hacer deporte.

Agradeció el apoyo que ha tenido de la Diputada Local, Teresita Herrera quien le ha ayudado a fortalecer cada vez más estas acciones con su gestión; agradeció también el esfuerzo que ha realizado la liga Municipal de Básquetbol con la aportación de la pintura, lámparas y tablero, para que esta cancha luzca mejor y ofrecer espacios dignos, fortaleciendo el deporte en todas las disciplinas, siendo esta una obra de las más de 300 que ha realizado esta administración.

Al dirigirse a los alumnos, indicó que este torneo de Interprepas e Intersecundarias que hoy se inicia en las disciplinas como vólibol, fútbol, básquetbol, ajedrez y oratoria requiere de esfuerzo y dedicación, de compromiso y trabajo en equipo; comentó que en la vida como en el deporte en ocasiones se gana o se pierde, pero esas derrotas, siempre ayudan a fortalecernos y a seguir buscando estrategias para lograr el éxito.

Entre los equipos participantes se encuentran las instituciones educativas siguientes, Prepa Adolfo López Mateos, CECyTEM 27 de San Pedro, CECyTEM 17 de Ciudad Hidalgo, Prepa Vasco de Quiroga, CONALEP, COBAEM Mixto, Prepa Taxi, CBTF No. 6, Secundarias Jaime Nuno, Técnica Forestal 51, Secundaria Técnica 151, Solidaridad de San Pedro, Melchor Ocampo No. 1, William Shakespeare y Roberto López Maya.