Inauguran el México Motor Show 2026 en Querétaro con exhibición de seguridad y marcas de élite

Inauguran el México Motor Show 2026 en Querétaro con exhibición de seguridad y marcas de élite
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 17:19:11
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Querétaro, Querétaro, a 13 de noviembre de 2026.- Con una expectativa de asistencia superior a las 10 mil personas en un ambiente familiar, este viernes se puso en marcha la primera edición del México Motor Show 2026 en el Querétaro Centro de Congresos (QCC), evento que se mantendrá abierto durante el 14 y 15 de noviembre para celebrar la cultura automotriz.

Durante la inauguración oficial, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, destacó la relevancia de albergar encuentros de talla nacional que fomentan la convivencia ciudadana y consolidan a la entidad como un referente en la atracción de eventos masivos. Asimismo, agradeció a los organizadores por integrar a las corporaciones de seguridad en el protocolo de bienvenida.

"Agradecer de manera muy puntual a la organización de que los vehículos que ven y que prácticamente están dando la bienvenida son los vehículos de las corporaciones que cuidan la seguridad de los queretanos: está la Guardia Nacional, la Policía Estatal y los vehículos Black Mamba de la Policía Municipal de Querétaro".

Recordó que el encuentro automotor reúne vehículos de colección, clásicos, deportivos y de lujo, con la presencia de marcas líderes en la industria como Lamborghini, Aston Martin, GWM y un modelo especial de McLaren Senna.

Como parte de las actividades complementarias, dijo, el programa incluye exhibiciones dinámicas: Drift shows y competencias de autos a escala (RC); espacios académicos y de divulgación: Conferencias magistrales en el Teatro Metropolitano y la presencia de figuras destacadas del sector automotriz y del entretenimiento como Martín Vaca, Juca, Franky Mostro y Simón Ahued.

Finalmente, subrayó que, la coordinación entre la iniciativa privada y los órdenes de gobierno busca garantizar espacios de sano esparcimiento para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, impulsando la realización de futuras ediciones en la región.

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