Inauguran altar de muertos con más de mil 200 fotografías en Palacio de Gobierno de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 26 de octubre de 2026.- El altar de muertos “Dulces Recuerdos”, un espacio creado para honrar nuestras tradiciones, que invita a las y los espectadores a recordar a quienes ya no están físicamente con nosotros, pero que permanecen vivos en nuestra memoria y en nuestro corazón, fue inaugurado en el patio principal de Palacio de Gobierno por el titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Kuri González, una propuesta elaborada totalmente con manos de artesanas queretanas.

Durante el acto, con el cual el mandatario rindió tributo a través de los aromas, los colores, las flores, y más de mil 200 fotografías, a las y los difuntos, la coordinadora de Relaciones Públicas, Ivette Hidalgo Lozano, explicó que en esta edición la protagonista del altar son las calaveritas de azúcar, que representan la dulzura y el color de una de las tradiciones prehispánicas más bellas de México.

Compartió que, en la víspera del Día de Muertos, mediante una lluvia de ideas se elaboró un proyecto que contempla más de tres mil metros de tela instalados en el techo de Palacio que simulan una flor de cempasúchil y mil 500 flores de papel, como símbolo de un puente que conecta generaciones, celebrando que las memorias de nuestros seres queridos permanecen intactas. Para la visita del altar, dijo, las puertas de Palacio de Gobierno estarán abiertas.

Al señalar que mientras tengamos un dulce recuerdo, nunca morirá nuestra tradición, Hidalgo Lozano, acentuó que hoy cada calaverita y cada fotografía recuerda que el amor permanece y que recordar también es una forma de agradecer. En este marco, reconoció a las y los alumnos de primaria pertenecientes a la Zona 31 que se sumaron al proyecto con la aportación de una fotografía de su ser querido, así como a las y los trabajadores del Gobierno del Estado que año con año contribuyen a esta ofrenda.

“Por cuarto año consecutivo, a través de nuestra convocatoria, recibimos fotografías de sus seres queridos. Cada imagen representa una vida, una familia, una historia y un recuerdo que merece permanecer. Mi reconocimiento a la maestra Irene Quintanar, directora de USEBEQ, por sumarse a esta convocatoria e invitar a las niñas y niños de primaria a compartir las fotografías de sus familiares, haciendo de este altar un espacio de unión entre generaciones y de amor por nuestras tradiciones”.