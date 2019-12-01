Inaugura Mauricio Kuri planta Diehl Aviation en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de septiembre de 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, presidió la ceremonia de arranque de operaciones de la planta Diehl Aviation de México en Querétaro; empresa alemana especializada en sistemas de suministro, lavabos y compartimientos superiores para aviones; su proyecto de inversión alcanzó los 918 millones de pesos y contempla la generación de 600 nuevos empleos de alta especialización para las y los queretanos.

“La verdad creo que el hecho de que una empresa de este tamaño esté con nosotros, esté llegando y estemos anunciando con 900 millones de pesos, más de 600 empleos, creo que nos da muchísimo que decir (…) Alemania y México, yo creo que Alemania siempre históricamente le ha tenido mucha confianza a México, creo que es un tema histórico, y aquí en Querétaro efectivamente hay una gran comunidad”, señaló.

La confianza de la firma familiar del sector de fabricación y ensamble de aeronaves en la entidad con 122 años de historia, que se ubica en el Parque Industrial PyME El Marqués, se suma a las más de 250 empresas alemanas que hay en Querétaro, y representa la consolidación del liderazgo nacional del estado en el rubro aeroespacial, afirmó el mandatario estatal, con la convicción de generar, dijo, siempre buenas noticias a favor de México.

“Nosotros, tengo entendido que en el 2023 fuimos a acompañarlos para pedirles que vengan a Querétaro, a que inviertan en Querétaro, porque en Querétaro creemos que es el mejor lugar para invertir. Cuando salimos a vender (…) No salimos a vender una mano de obra barata, salimos a vender lo que es Querétaro (…) Medio ambiente propicio para los negocios, con la mejor mano de obra, un lugar que crece mucho logísticamente, muy bien ubicado”, manifestó.

Kuri González reconoció la visión de las y los directivos del grupo empresarial por aterrizar en tierras queretanas un proyecto de inversión que pone de manifiesto el talento de su gente y las condiciones que hoy se ofrecen para el desarrollo empresarial y el fomento a la inversión en el sector aeroespacial.

Durante su mensaje, el coordinador del Consejo Asesor de la Embajada de Alemania en México, Gunnar Schneider, confió en que esta apertura sea otra historia de éxito más, de cooperación entre Alemania y México en Querétaro. Acentuó que se vive un momento muy especial en las relaciones entre ambas naciones, con más de dos mil empresas alemanas presentes que crean sinergia entre calidad mexicana - alemana y que en conjunto logran objetivos y metas.

"Señor Gobernador, muchas gracias por sus siempre puertas abiertas en cualquier tema que tengamos (…) Querétaro claramente es, bueno, de Mallorca se dice el estado número 17 de Alemania, yo creo que Querétaro puede ser el 18, yo no sé cuántas empresas hay, pero serán cientos seguramente, se sienten bien acá, se sienten bien acá porque Querétaro les apoya y en un proceso tan complejo como construir una planta como esta acá, es importante tener este apoyo (…) Es bueno tener este apoyo del Gobernador Kuri y de su equipo", recalcó.

Al tomar la palabra, el CEO de Diehl Aviation, Jörg Schuler, distinguió al estado como una región que representa innovación, talento y fortaleza industrial; se congratuló porque no están solo abriendo un nuevo sitio, están escribiendo las primeras líneas de un nuevo capítulo en la historia de la aviación, que lleva consigo, puntualizó, un compromiso con México, Querétaro y con las personas que formarán el futuro de la aviación de este lugar.

Resaltó que este acto marca el comienzo de un ecosistema que crecerá con la compañía, aquí en el corazón de México; en este sentido, precisó que en Querétaro están expandiendo su futuro global y fortaleciendo su presencia en los Estados Unidos, acercándose a sus clientes: Boeing, Airbus, Bombardier y muchas empresas líderes en esta región.

“Demos ahora este paso juntos con confianza, con ambición y con un compromiso compartido con la excelencia y el éxito común. Gracias por estar aquí hoy. Construyamos juntos el futuro de la aviación", convocó.

La gerente General de Diehl Aviation en México, Nicola Schill, celebró el arranque de operaciones de la nueva planta que, con la entrega del edificio construido en un tiempo récord, es un hito que, dijo, no es solo la finalización de una estructura, sino un testimonio de la dedicación, la experiencia y el compromiso firme de todas las personas involucradas.

"Con Diehl Aviation y Diehl Controls, la familia Diehl está creciendo en Querétaro y reforzamos nuestra posición como líder mundial en tecnológica aeronáutica (…) Contemplo un futuro brillante, estamos listos para esta aventura. Mi más sincero agradecimiento a todos los que han participado en este importante paso, aprecio sinceramente sus esfuerzos y les agradezco su increíble apoyo", concluyó.

En la ceremonia, el Gobernador e integrantes de la línea de honor cortaron el listón inaugural, acto que a decir de los directivos de Diehl refrenda los lazos de cooperación entre Alemania y México, entidades que están conectadas con muchas áreas de oportunidad en negocios, cultura y política.