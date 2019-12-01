Inaugura Jeovana Alcántar techumbre en telesecundaria de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 22 de febrero de 2026.- Con el firme compromiso de establecer espacios dignos para que los alumnos reciban una educación de calidad, la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, en gira de trabajo por la Tenencia de San Pedro Jacuaro, acompañada de la Diputada Local, Teresita Herrera Maldonado, inauguró la Techumbre metálica de la Escuela Telesecundaria de la localidad de San Isidro Alta Huerta, beneficiando a directivos, docentes y la totalidad de la comunidad estudiantil que podrán realizar sus actividades cívicas, culturales y deportivas en un espacio digno y seguro, protegiéndose del sol y la lluvia.

La alcaldesa, agradeció el acompañamiento de la Diputada Local, Teresita Herrera Maldonado, quien está respaldando estas acciones y algunas otras tareas que se llevan a cabo de manera conjunta y que permiten fortalecer y beneficiar a los habitantes de nuestro municipio de Hidalgo; dijo que falta mucho por hacer en esta localidad de San Isidro Alta Huerta, por lo que continuará trabajando en obras y acciones que fortalecerán, no solo la infraestructura educativa sino también los servicios básicos, apoyos a la salud y la vivienda.

Indicó que en esta administración se tienen ya más de 230 obras concluidas, obras de calidad que se han hecho con verdadera voluntad para mejorar el nivel de vida de los habitantes del municipio de Hidalgo, por lo que solicitó la ayuda de la ciudadanía para erradicar el rezago social en que se vivía en administraciones pasadas, dijo que se necesita un municipio con verdadera justicia social, un municipio donde sus habitantes sean empáticos, respetuosos y solidarios.

A los alumnos, los invitó a que continúen preparándose para lograr construir el municipio que todos queremos tener, agregó que la educación es la herramienta que les permitirá ser hombres de bien, los exhortó a que luchen por sus sueños.

Esta obra consiste, en la construcción de la techumbre metálica de 19.50x32.50 metros con una área total de 663.75 metros cuadrados, se instalaron 10 piezas de placa a base de acero al carbón de 35x35 centímetros de 5/8” de espesor, 10 piezas suministro y colocación de perfil estructural HSS de 8”x8” en 5/16” de espesor, 10 piezas de placa superior de acero al carbón, de 35x35 centímetros de 5/8”, 572.88 metros cuadrados suministro y colocación de techumbre metálica a base de lámina acanalada zintro alum calibre 26, 62 metros de canaleta de lámina galvanizada calibre 24, 6 piezas de bajada pluvial con tubo de P.V.C de 4” de diámetro, 347.12 suministro y aplicación de raya con pintura en cancha multifuncional, 2 porterías multifuncionales rehabilitadas.