Inaugura Jeovana Alcántar obras en el CECyTEM 17 Plantel Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de la directora de Obras Públicas del Ayuntamiento, inauguró la fachada y barda perimetral del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán CECyTEM 17 Plantel Ciudad Hidalgo que beneficiará a los docentes y a más de 1, 619 alumnos del plantel que tendrán mayor seguridad y tranquilidad escolar.

En su intervención, la Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, reiteró el compromiso que tiene con la educación de los jóvenes alumnos, porque la educación es una de las herramientas fundamentales para lograr el desarrollo de nuestro municipio, expresó que los estudiantes del CECyTEM, son jóvenes brillantes con un gran futuro lleno de éxito y que México los necesita, por lo que deben de sentirse orgullosos de pertenecer a esta institución que siempre pone en alto el nombre del Municipio de Hidalgo.

Indicó que esta obra que hoy se inaugura, se suma a las más de 200 obras que se han realizado en esta administración en beneficio de los ciudadanos; mencionó que con las obras y acciones realizadas en la actual administración se viene saliendo del histórico rezago social, donde no había atención en diferentes rubros, hoy gracias a la participación de todos se esta logrando ese cambio, porque cuando se trabaja con responsabilidad Juntas y Juntos Avanzamos, hoy más que un lema es una realidad.

La alcaldesa mencionó que seguirá trabajando en pro de la educación de los jóvenes alumnos, al tiempo que anunció que en este año se construirá otra aula en esta institución, para que los alumnos cuenten con espacios dignos donde puedan recibir una educación de calidad.

La obra que hoy se inauguró consiste en la construcción de la fachada y barda perimetral del CECyTEM 17 Plantel Ciudad Hidalgo, donde se realizaron los trabajos de 105.94 metros cuadrados de muro de block, 286.31 metros cuadrados de pintura, 40.95 metros cuadrados de reposición de banqueta, 20 piezas de barandal a base de perfil de acero PTR, 166 metros lineales de desplante de la barda perimetral, acceso peatonal con 27 metros cuadrados de losa, una puerta abatible de 5 metros, acceso vehicular con 1.50 metros cuadrados de losa, puerta abatible de 5 metros a base de perfil PTR.