Inaugura Gobierno de Morelia la 23 edición de Ferias Gastronómicas

Inaugura Gobierno de Morelia la 23 edición de Ferias Gastronómicas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 18:41:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 13 de noviembre de 2026.– El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, inauguró por medio de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) la 23 edición de Ferias Gastronómicas, evento que reúne a productores, cocineras y comerciantes para promover la riqueza culinaria y el consumo local.

La titular de Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, destacó que este evento fortalece la economía local al brindar espacios para que empresas, productores y comerciantes impulsen sus actividades y acerquen sus productos a la ciudadanía.

Asimismo, resaltó que la seguridad y el desarrollo económico son fundamentales para generar confianza, impulsar la inversión y disfrutar de los espacios públicos.

Además de reconocer el trabajo conjunto que, durante 23 años, ha consolidado esta feria como un referente de consumo local y derrama económica para Morelia.

La presidenta y fundadora de Ferias Gastronómicas, Dulce María Aguirre González, destacó la trayectoria de esta iniciativa y reconoció el respaldo institucional y la participación de los expositores, quienes mantienen vivas las tradiciones culinarias de Morelia y Michoacán.

La 23 edición de Ferias Gastronómicas reunirá durante tres días en la Plaza Valladolid 
una amplia oferta de gastronomía tradicional, con la participación de cocineras y cocineros, productores y comerciantes, además de actividades artísticas y culturales que complementan la experiencia de las familias y visitantes.

El Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con el impulso al comercio local, la promoción de las tradiciones y el fortalecimiento de los espacios de convivencia que contribuyen a que Morelia brille más.

Más información de la categoria
Accidente de camión de pasajeros deja 15 heridos en Paracho, Michoacán 
Quitan la vida a un motociclista en la colonia Ejidal de Celaya, Guanajuato
Aseguran casi 32 millones de cigarros falsificados en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Garantiza SSP tranquilidad en este Buen Fin con vigilancia reforzada en zonas bancarias y comerciales
Más información de la categoria
José Antonio Cruz Medina se suma a la contienda por la Fiscalía de Michoacán
Aseguran casi 32 millones de cigarros falsificados en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Caos en los cielos de EEUU: Parálisis de los despegues desata una crisis aérea nacional y amenaza con afectar a otros países
Moisés Navarro llama a reconocer triunfo de Carlos Torres Piña y cerrar diferencias en Morena