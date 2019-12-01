Inaugura Gobierno de Morelia la 23 edición de Ferias Gastronómicas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 18:41:28

Morelia, Michoacán; 13 de noviembre de 2026.– El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, inauguró por medio de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) la 23 edición de Ferias Gastronómicas, evento que reúne a productores, cocineras y comerciantes para promover la riqueza culinaria y el consumo local.

La titular de Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, destacó que este evento fortalece la economía local al brindar espacios para que empresas, productores y comerciantes impulsen sus actividades y acerquen sus productos a la ciudadanía.

Asimismo, resaltó que la seguridad y el desarrollo económico son fundamentales para generar confianza, impulsar la inversión y disfrutar de los espacios públicos.

Además de reconocer el trabajo conjunto que, durante 23 años, ha consolidado esta feria como un referente de consumo local y derrama económica para Morelia.

La presidenta y fundadora de Ferias Gastronómicas, Dulce María Aguirre González, destacó la trayectoria de esta iniciativa y reconoció el respaldo institucional y la participación de los expositores, quienes mantienen vivas las tradiciones culinarias de Morelia y Michoacán.

La 23 edición de Ferias Gastronómicas reunirá durante tres días en la Plaza Valladolid

una amplia oferta de gastronomía tradicional, con la participación de cocineras y cocineros, productores y comerciantes, además de actividades artísticas y culturales que complementan la experiencia de las familias y visitantes.

El Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con el impulso al comercio local, la promoción de las tradiciones y el fortalecimiento de los espacios de convivencia que contribuyen a que Morelia brille más.