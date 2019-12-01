Inaugura Gobierno de Guanajuato Programa de Artes Visuales de la Edición 53 del Festival Internacional Cervantino

Guanajuato, Gto. 11 de octubre de 2025.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la inauguración del Programa de Artes Visuales de la edición 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC).

El Programa de Artes Visuales es una de las expresiones más amplias y diversas del Festival. En esta edición, presenta 46 exposiciones en 31 recintos de Silao, León, Celaya, Irapuato, Salamanca, San Miguel de Allende y Guanajuato capital, con la participación de más de 400 artistas nacionales e internacionales.

“El arte visual no solamente nos hermana y nos une, siempre he tenido la impresión de que cuando uno tiene la oportunidad de tocar con los ojos estas piezas maravillosas de arte, se convierten en realidad en espejos, que reflejan lo mas profundo de lo que somos”, expresó la Gobernadora.

La Mandataria Estatal guanajuatense estuvo acompañada de la Secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza; de la Embajadora del Reino Unido, Susannah Goshko; y de la Secretaria de Cultura de Veracruz, María Xóchitl Molina González.

La inauguración de este programa refleja el trabajo en equipo entre naciones, estados e instituciones que participan en el FIC. “Me siento verdaderamente emocionada porque estos primeros días del Festival han sido muestra de lo que se logra cuando trabajamos en equipo, cuando hacemos realidad el sueño de conectarnos a través del arte y de la cultura”, dijo Libia Dennise.

Este evento de inauguración del Programa de Artes Visuales se realizó en el Museo Iconográfico del Quijote (MIQ), un testimonio del legado de Don Eulalio Ferrer Rodríguez, su fundador.

En este escenario se inaugura la exposición “Wildlife Photographer of the Year”, muestra de talla internacional que llega por primera vez a México gracias al Museo de Historia Natural de Londres, con el respaldo de la Embajada del Reino Unido, país invitado de honor del FIC 53.

Este esfuerzo es fruto del trabajo del Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Cultura del Estado, en colaboración con instituciones como la Universidad de Guanajuato, el Museo del Pueblo, el Museo Casa Diego Rivera, la Universidad Veracruzana, Fomento Cultural Banamex, Fundación FEMSA, Fomento Cultural BBVA, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y la Secretaría de Cultura de Veracruz, entre otras.

“Hoy requerimos, no sólo en México, sino en el mundo, tocar las fibras sensibles en un mundo que parece estar tan conectado, pero a la vez tan alejado de los corazones. Este Cervantino, está llamado a hacer un recordatorio de lo importante que es, que sigámonos conectando en el alma con lo que verdaderamente importa”, concluyó la Gobernadora de la Gente.

En esta inauguración estuvo presente Samantha Smith Gutiérrez, Presidenta Municipal del Guanajuato; Juan Carlos Montesinos Carranza, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal; Claudia Susana Gómez, Rectora General de la Universidad de Guanajuato; Lizeth Galván Cortés, Secretaria de Cultura de Guanajuato; Lupita Robles León, Secretaria de Turismo e Identidad; y Luis Ignacio Sánchez Gómez, Secretario de Educación.

Posteriormente, la Gobernadora Libia Dennise, acompañada de las autoridades presentes, realizaron un recorrido en el Museo Casa Diego Rivera, para admirar las exposiciones Kahlo Sin Fronteras; y Diego Rivera y su Relación con Veracruz.