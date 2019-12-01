Inaugura Agustín Dorantes el foro "Querétaro es MX: Conectando industria, tecnología y desarrollo sostenible"

El Marqués, Querétaro, a 21 de noviembre de 2025.- Querétaro destaca por su crecimiento económico y desarrollo social, gracias a liderazgos que no han tenido miedo de perseguir sus sueños, afirmó el senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, al inaugurar el foro "Querétaro es MX: Conectando industria, tecnología y desarrollo sostenible" que organizó la Universidad Anáhuac con la organización Juventudes MX, perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial.

El senador llamó a la juventud a no ponerse barreras y aprovechar las oportunidades que sí se dan en Querétaro para su desarrollo, y que ha permitido que jóvenes empresarios, personas visionarias, gente de otros estados y cualquiera que así lo decidió, hayan aportado su granito de arena en la construcción del Querétaro que hoy destaca a nivel nacional.

"Yo los reto a que sean jóvenes que inspiren, a que sean jóvenes que construyan, a que sean jóvenes que lideren; que conviertan esos sueños que tienen ahí enfrente con sus historias, sus éxitos y sus sueños; no importa cuál sea, si quieres ser empresario, si quieres ser líder empresarial, servidor público, lo que quieras; lo importante es que estés dispuesto a pagar el precio para que se cumpla".

Francine Juárez Cabrero, coordinadora Nacional de Juventudes Mx, explicó que su objetivo es hablar de lo bueno que tiene México, y que Querétaro y el Bajío son ejemplo de lo bueno que puede ser el país, siempre con el impulso de sus juventudes y de las redes apropiadas entre el gobierno, la industria y la academia.

"Definitivamente Querétaro está en los ojos del mundo, no solo de México, sino del mundo. Porque Querétaro es algo que se escucha en todos los estados y países, en todos los países que cruces. Aquí se impulsa la industria, la tecnología, el talento, la creatividad y alianzas internacionales que están marcando la pauta de lo que México puede llegar a ser. Porque yo creo que Querétaro efectivamente es un modelo a seguir. No solo a nivel nacional, sino a nivel global".

La senadora por el estado de Guanajuato, Michel González Márquez, reiteró la importancia de que los jóvenes, además de atreverse a emprender e innovar, no dejen de pensar en el desarrollo de su comunidad.

"Atrévanse a innovar. Pregúntense todos los días qué puedo mejorar, qué puedo crear, qué problema puedo resolver en México. México no necesita espectadores, México necesita creadores".

En este foro que ofreció diversas pláticas y conferencias para impulsar el emprendimiento y generar el intercambio de ideas, también destacó la participación de: Luis Alverde Montemayor, Rector de la Universidad Anáhuac Querétaro; Genaro Montes Díaz, Subsecretario de Desarrollo Económico del Estado; Oscar Peralta, Presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE Querétaro); Alejandro Sterling, Secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Querétaro; y José Gerardo González Márquez, Subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno del Estado.