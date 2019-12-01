Impulsarán presupuesto para la rehabilitación del Lago de Pátzcuaro y ampliación de la autopista Siglo XXI en 2026

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 11:13:41

Morelia, Michoacán, a 6 de septiembre de 2025.- Para el año 2026, se impulsará un presupuesto destinado a la rehabilitación de obras clave en Michoacán, como el Lago de Pátzcuaro y la ampliación de la autopista Siglo XXI, señaló la diputada federal de Morena, Leticia Farfán Vázquez.

En entrevista indicó que ambas obras están contempladas de manera prioritaria.

"Sí, sobre todo lo del Lago de Pátzcuaro, queremos el rescate total y contundente del lago de Pátzcuaro, queremos la ampliación de cuatro carriles de la carretera mejor conocida como la carretera siglo XXI que queremos que se le cambie el nombre porque creo que tiene un problema del trazo que tiene entonces esas son las prioridades que tenemos en el Estado", comentó la diputada federal morenista.

Se espera que en las próximas semanas se definan los montos específicos que se destinarán a estas obras.

En el marco de su primer informe de actividades legislativas, Leticia Farfán Vázquez destacó iniciativas encaminadas a fortalecer la justicia social, la seguridad y el reconocimiento a sectores fundamentales de la sociedad.