Impulsarán presupuesto para la rehabilitación del Lago de Pátzcuaro y ampliación de la autopista Siglo XXI en 2026

Impulsarán presupuesto para la rehabilitación del Lago de Pátzcuaro y ampliación de la autopista Siglo XXI en 2026
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 11:13:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 6 de septiembre de 2025.- Para el año 2026, se impulsará un presupuesto destinado a la rehabilitación de obras clave en Michoacán, como el Lago de Pátzcuaro y la ampliación de la autopista Siglo XXI, señaló la diputada federal de Morena, Leticia Farfán Vázquez.

En entrevista indicó que ambas obras están contempladas de manera prioritaria.

"Sí, sobre todo lo del Lago de Pátzcuaro, queremos el rescate total y contundente del lago de Pátzcuaro, queremos la ampliación de cuatro carriles de la carretera mejor conocida como la carretera siglo XXI que queremos que se le cambie el nombre porque creo que tiene un problema del trazo que tiene entonces esas son las prioridades que tenemos en el Estado", comentó la diputada federal morenista.

Se espera que en las próximas semanas se definan los montos específicos que se destinarán a estas obras.

En el marco de su primer informe de actividades legislativas, Leticia Farfán Vázquez destacó iniciativas encaminadas a fortalecer la justicia social, la seguridad y el reconocimiento a sectores fundamentales de la sociedad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rescatan a hombre privado de su libertad en Cuajimalpa, Ciudad de México; hay dos detenidos
Cae vicealmirante por corrupción y huachicoleo; es sobrino político de titular de la Semar de AMLO
Localizan con vida a ex director de la Policía de San Cristóbal de las Casas; fue secuestrado con dos personas más
Fatal choque en la carretera San Juan del Río- Xilitla
Más información de la categoria
Cae vicealmirante por corrupción y huachicoleo; es sobrino político de titular de la Semar de AMLO
CFE de Bartlett con inconsistencias por más de 34 mil mdp, revelan auditorías
Tierra Caliente de Michoacán, bajo fuego: En Buenavista y Apatzingán duermen entre balas y amanecen con tiroteos y cuerpos en las calles; también atacaron una caseta de Policía 
Caen directivos y empresarios presuntamente vinculados al mercado ilícito de combustibles
Comentarios