Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 13:49:55

Corregidora, Querétaro, a 23 de noviembre 2026.- El despliegue ornamental y de mantenimiento para la temporada decembrina en Corregidora busca respaldar la actividad comercial, la convivencia familiar y el flujo en vialidades clave del municipio, con la colocación de 683 adornos navideños, además de luces, y alrededor de 2 mil 500 plantas de Nochebuena, informó Carlos Jiménez Rodríguez, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

“Los trabajos ya avanzan en espacios de alta concentración ciudadana y comercial, como el Jardín Principal de El Pueblito y Plaza Gran Cué, donde se instalarán árboles navideños, además de contemplar decoraciones en puntos como la Alameda Hidalgo y el área verde de San Carlos”.

En el Jardín Principal, dijo, se colocará el nacimiento monumental tradicional y volverá el nacimiento viviente, una medida impulsada a solicitud de comerciantes locales para atraer visitantes a la zona.

Refirió que el calendario de actividades contempla el encendido del árbol el próximo 27 de noviembre, como parte de la programación navideña encabezada por el Patronato del Sistema DIF municipal.

Para atender la extensión territorial del municipio y las delegaciones y subdelegaciones rurales, Jiménez Rodríguez explicó que la dependencia concentra esfuerzos con recursos propios en rutas de paso común para distintas localidades, entre ellas un tramo de la vialidad 413 a la altura de Presa de Bravo.

Señaló que el operativo decembrino se acompaña con la operación regular de áreas clave como recolección de basura, parques y jardines y mantenimiento durante las fiestas y el periodo vacacional, evaluando únicamente un posible descanso en la recolección de residuos el 1 de enero, lo cual se informará oportunamente.

Añadió que la coordinación entre Servicios Públicos, áreas operativas y el DIF municipal responde al incremento de movilidad y afluencia en plazas, corredores y accesos durante el cierre de año.