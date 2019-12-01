Morelia, Mich., 23 de noviembre de 2026.- A través de una iniciativa que reforma el artículo 8, fracción VII de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán de Ocampo, el diputado local Reyes Galindo Pedraza, busca que se refuercen las obligaciones de los ayuntamientos en materia de identificación, documentación y protección del patrimonio cultural existente en sus respectivas demarcaciones territoriales.

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, presentó en la pasada sesión dicha propuesta ante el pleno del Congreso michoacano, en donde explicó que esta iniciativa se basa en el reconocimiento de que los gobiernos municipales son los más cercanos a las comunidades, por lo que están en una posición estratégica para identificar las expresiones culturales, los bienes, las prácticas, los conocimientos y las manifestaciones colectivas que conforman

la identidad de la población.

"La finalidad de la reforma es fijar obligaciones mínimas que permitan superar una intervención municipal meramente eventual o dependiente de iniciativas aisladas. Por ello, se propone, para tal efecto, fortalecer la elaboración y actualización de inventarios culturales, incorporar la identificación de las expresiones en riesgo y establecer mecanismos de participación de las comunidades en estos procesos, con respeto

a sus derechos culturales y a las atribuciones de las autoridades estatales y federales", detalló.

Dijo, que este planteamiento no se trata, de trasladar a los municipios competencias que le corresponden a otros órdenes de gobierno, sino de precisar el alcance de sus responsabilidades dentro de la política cultural estatal. Por ello, procura que la protección del patrimonio cultural cuente con una base local de información, prevención y coordinación

institucional, como un insumo indispensable para orientar las decisiones públicas y atender de manera oportuna las necesidades de las comunidades.

"Esta reforma, propone definir mejor la responsabilidad municipal en tres

campos: la identificación y actualización de información sobre el patrimonio cultural, la detección de manifestaciones culturales en riesgo de desaparecer y la

participación de las comunidades en los procesos de documentación y protección. Dichas acciones deberán realizarse respetando la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y sus derechos sobre el

patrimonio cultural que les pertenece", acotó el congresista.



Detalló además, que esta propuesta también se justifica en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional. De esta manera, la reforma pretende que los cabildos tengan obligaciones mínimas claras y que la información generada localmente sirva para la planeación cultural estatal, la coordinación entre las autoridades y la continuidad de las

expresiones culturales del estado.

“La cultura no puede, ni debe seguir siendo únicamente motivo de orgullo en nuestros discursos; debe convertirse en una prioridad en nuestras decisiones públicas. Porque un pueblo que no protege su patrimonio renuncia a una parte de

su memoria, y un gobierno que no lo documenta ni lo preserva compromete la

herencia que tiene la obligación de entregar a las próximas generaciones", concluyó Reyes Galindo.