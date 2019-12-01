Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2026.- En el marco de la estrategia nacional 12 acciones en 120 días, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán realizó un draft, en el que se ofertaron 133 plazas para médicas y médicos especialistas, con el propósito de dar cobertura a las plazas vacantes en los 11 hospitales que tiene en el estado.

Con esta acción, la número 3 de la estrategia: Contratación de 2 mil 500 médicos especialistas a nivel nacional, el IMSS Michoacán refrenda su compromiso de fortalecer la plantilla de personal médico en sus unidades hospitalarias, lo que contribuye a ampliar la capacidad de respuesta, mejorar la oportunidad en la atención y garantizar servicios de salud de calidad para las y los derechohabientes de la entidad.

Asimismo, este mecanismo de reclutamiento permite que la asignación de plazas se realice de manera ágil, ordenada y transparente, de modo que las y los especialistas puedan incorporarse con prontitud a las unidades donde su labor es más necesaria.

El titular del IMSS en Michoacán, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, manifestó que, a través de este draft se agiliza la formalización de un trabajo seguro, con prestaciones y un futuro que brinde a las y los especialistas la oportunidad de crecer dentro del Instituto.

El Seguro Social en Michoacán reitera su compromiso de continuar impulsando acciones que consoliden la atención médica especializada y mejoren la calidad de los servicios de salud para la población derechohabiente.