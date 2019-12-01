Impulsa Alma Mireya González Sánchez las rodadas familiares para fortalecer la convivencia en Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 22:08:31

Quiroga, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- Con el objetivo de fomentar la activación física y fortalecer la convivencia entre las familias, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, reiteró la invitación a la ciudadanía para sumarse a las rodadas que se realizan todos los viernes en el municipio.

Bajo la coordinación del Gobierno de Quiroga, esta iniciativa busca generar espacios seguros y recreativos donde niñas, niños, jóvenes y adultos puedan participar en una actividad sana que promueve hábitos saludables y la unión comunitaria.

Las rodadas se llevan a cabo cada viernes a las 7:00 de la noche, brindando a las y los asistentes la oportunidad de disfrutar de un recorrido en bicicleta por las principales calles del municipio, en un ambiente familiar y de respeto.

Como parte de la dinámica, quienes participen recibirán un boleto en cada rodada; estos podrán guardarse y posteriormente canjearse por premios durante la Rodada del Día del Niño, incentivando así la constancia y la participación activa de la niñez y sus familias.

Para integrarse a esta actividad, las y los interesados pueden acercarse con el regidor José Juan Landa, quien coordina la logística y registro de participantes.

La presidenta municipal destacó que estas acciones forman parte de la visión de un gobierno cercano a la gente, que impulsa espacios de recreación y bienestar. “Queremos que nuestras familias convivan, que nuestras niñas y niños crezcan en entornos saludables y que Quiroga siga avanzando con unidad y participación”.

Finalmente, el Gobierno de Quiroga reiteró la invitación abierta a toda la ciudadanía para sumarse a las rodadas semanales y ser parte de esta iniciativa que fortalece el tejido social bajo el lema es ahora el momento de hacer rodada.