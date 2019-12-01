Implementa Alfonso Martínez, Geoportal Morelia para simplificar trámites

Morelia, Michoacán; 10 de septiembre de 2025.- El gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha este miércoles el Geoportal Morelia, una de las herramientas del proyecto de Gobierno Digital que facilitará los trámites en materia de información y permisos de predios.

“Esta es una de las principales obras que se pudiera resaltar de la actual administración, no es una obra física, pero es una acción que va a ahorrar millones de horas de trabajo de oficina y de los ciudadanos que pueden hacer trámites más fáciles”, destacó el alcalde durante la presentación.

El director del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Rubén Flores Muñoz, estuvo a cargo de la explicación técnica, en la que consideró que el Geoportal Morelia pone a la ciudad a la vanguardia en innovación y transparencia, así como hizo una demostración para consultar información de un predio y tramitar la constancia de uso de suelo.

En su turno, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, recalcó que esta nueva plataforma da certeza a particulares y empresas sobre los terrenos de su interés, a la par que reducirá numerosas horas tanto a la ciudadanía como a la administración, pues el área a su cargo atiende al menos a 75 mil personas en trámites físicos al año, los cuales ahora pueden pasar a forma digital.

Alfonso Martínez consideró que el proyecto de Gobierno Digital que suma 19 acciones como ésta, es una evolución de la llamada “ventanilla única”, pues aglomera numerosos trámites, pero con la ventaja de ser digital. “Estamos a la orden, haciendo un gobierno más ágil, más simple, un gobierno en la palma de su mano, desde su celular”, concluyó.

En el evento también estuvieron presentes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (Cceem), Roberto Santillán Ferreyra; el coordinador del Gabinete Municipal, Alberto Guzmán Díaz; y el coordinador de Gobierno Digital, Juan José Tena García, entre otras autoridades.