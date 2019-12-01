Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 15:22:50

Morelia, Michoacán; 23 de noviembre de 2026.- Con el compromiso de impulsar el talento deportivo local y respaldar a quienes ponen en alto el nombre de nuestra ciudad, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de la delegación moreliana que participará en la Copa de Taekwondo Taipéi 2026.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia, a través del Imcufide, refrenda su compromiso con el desarrollo deportivo y la generación de oportunidades para que el talento local trascienda fronteras.

La admisntiración encabezada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reiteró el impulsó a las y los deportistas que, con disciplina, esfuerzo y dedicación, contribuyen a que la capital michoacana siga brillando en escenarios nacionales e internacionales.

La representación moreliana está integrada por Tanya Figueroa Saavedra, Ziayidth Montoya Arellano, Dante Castolo Romero y Ángel Gabriel Tapia Zavala, quienes competirán bajo la dirección del entrenador Pavel Alvarado, con el objetivo de alcanzar una destacada participación en este importante certamen internacional.

El acto de abanderamiento fue encabezado por el director general del Imcufide, Pablo César Sánchez Silva, quien deseó el mayor de los éxitos a las y los atletas que competirán del 28 de noviembre al 02 de diciembre en Taipéi, China.

El protocolo se llevó a cabo en las instalaciones del Imcufide de la Unidad Deportiva Morelos-Indeco, donde se reconoció el esfuerzo y la preparación de los cuatro representantes que llevarán el orgullo moreliano hasta la competencia asiática.