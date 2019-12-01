Ihuatzio recibiría apenas 15 mil de apoyo federal para Noche de Muertos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 15:46:22

Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2026.- Mientras la comunidad de Ihuatzio destina cerca de 200 mil pesos a los preparativos de Noche de Muertos y a recibir a los turistas, el apoyo federal previsto para cada una de las 40 localidades sería de 15 mil pesos.

El jefe de tenencia de Ihuatzio explicó que la autoridad comunal utiliza recursos propios para los arreglos de la celebración. Consideró insuficiente el apoyo anunciado para las comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro y señaló que la mayor parte de los gastos recae en las propias localidades.

“Nosotros podemos hacerlo como comunidades, pero nos estamos cerrando a mostrarle al mundo nuestra cultura, nuestra identidad y nuestras tradiciones. El gobierno quiere que aportemos, pues que también el gobierno aporte”, expresó.

Autoridades de Ihuatzio y de localidades como Urandén, Tecuena, Yunuén, Pacanda, Jarácuaro y Santa Ana señalaron que el Gobierno federal prevé entregar 600 mil pesos para 40 comunidades, alrededor de 15 mil pesos por localidad. Indicaron que el año pasado se distribuyó un millón de pesos, equivalente a unos 25 mil pesos por comunidad.

Las autoridades comunales reclamaron la reducción del monto y la falta de certeza sobre la fecha de entrega, pues los preparativos deben organizarse con anticipación. Tras una movilización y una mesa de negociación, recibieron el compromiso de que se entregaría el recurso.

El jefe de tenencia advirtió que, si el dinero no llega antes de Noche de Muertos, las comunidades podrían iniciar nuevas movilizaciones.

Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), afirmó que el Consejo acompañará las decisiones de las autoridades comunales. También cuestionó la falta de correspondencia entre la promoción turística de la celebración y los recursos destinados a las localidades.

“Hay dos discursos: uno que dice el gobierno, que todo está bien y que están esperando a las comunidades; pero en la práctica las están dejando solas”, expresó. Añadió que informarán sobre los avances y las acciones que acuerden las comunidades.