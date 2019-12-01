Ignacio Mier llama a no especular sobre revisión del T-MEC; tratado sigue vigente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 18:35:18

Ciudad de México, 1 de julio de 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, llamó a no especular sobre el comunicado emitido por el gobierno de Estados Unidos respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al mencionar que el acuerdo comercial continúa vigente.

En entrevista, el legislador señaló que el comunicado del gobierno estadounidense es puntual, por lo que la respuesta del Gobierno de México también ha sido prudente y responsable.

Mier Velazco consideró que cada país busca proteger sus intereses, aunque la integración económica entre México y Estados Unidos en diversos sectores requiere una revisión específica para evitar desequilibrios en la región.

El senador informó que en las próximas horas podría reunirse con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y señaló que la recomendación es esperar a la tercera reunión de revisión del tratado, programada para el próximo 20 de julio.

Reiteró que no existen riesgos para la continuidad del acuerdo, ya que el T-MEC permanece en vigor y el objetivo de la revisión es ampliar su vigencia.

Finalmente, explicó que durante la tercera ronda de conversaciones se abordarán exclusivamente temas bilaterales entre México y Estados Unidos, como los aranceles, el aluminio y el sector automotriz, por lo que insistió en evitar especulaciones hasta que se lleve a cabo ese encuentro.