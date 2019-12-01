Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica y la legalidad de los actos relacionados con el Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Colegio de Notarios de Michoacán A.C. firmaron un convenio de colaboración para facilitar la orientación y prestación de servicios notariales durante las distintas etapas de las elecciones.

Durante su intervención, la Consejera Presidenta Provisional del IEM, Selene Lizbeth González Medina, destacó la importancia de fortalecer la función jurídica y la coordinación entre instituciones, al señalar que la participación del notariado contribuye a brindar certeza y confianza en los procedimientos electorales, particularmente en aquellos que requieren la intervención de personas fedatarias públicas.

Por su parte, la Notaria María Lucila Arteaga Garibay, Presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de Michoacán, resaltó el compromiso del gremio para dar fe de los actos y hechos relacionados con las elecciones, así como brindar acompañamiento a partidos políticos, candidaturas y ciudadanía que requieran sus servicios. Subrayó que la función notarial se desempeña con imparcialidad y sin distinciones políticas.

En su participación, el Notario Javier Antonio Mora Martínez, responsable de la Comisión de Asuntos Electorales del Colegio de Notarios, señaló que uno de los retos del próximo proceso electoral será la atención a las candidaturas independientes, ante la expectativa de una mayor participación por esta vía. Asimismo, destacó la necesidad de acercar los servicios notariales a la ciudadanía y fortalecer los canales de comunicación con el Instituto.

A su vez, el Consejero Electoral Jorge Luis Hernández Altamirano, Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, reconoció la función social que desempeñan las y los notarios, y consideró que este convenio representa un paso importante para establecer mecanismos de coordinación más ágiles y facilitar la atención de los asuntos relacionados con el proceso electoral.

Entre los compromisos establecidos se encuentra la orientación a personas interesadas en participar mediante candidaturas independientes, la atención de trámites para la constitución de asociaciones civiles y la prestación de servicios de fe pública para documentar actos o hechos de naturaleza electoral.

Asimismo, durante la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027, las notarías deberán mantener abiertas sus oficinas para atender las solicitudes de autoridades electorales, funcionariado de casilla, ciudadanía y representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes, conforme a la legislación aplicable.