Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 17:08:42

Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) proyectó un presupuesto de mil 62 millones 810 mil pesos para el ejercicio fiscal 2027, recursos con los que busca garantizar su funcionamiento y la organización del próximo proceso electoral local.

De acuerdo con la propuesta presupuestal, casi la mitad del monto, equivalente a 497 millones 662 mil pesos, se destinaría al financiamiento público de partidos políticos y candidaturas independientes.

En tanto, el Instituto contempla 172 millones 774 mil pesos para cubrir sus actividades ordinarias, entre ellas el funcionamiento de sus distintas áreas, la educación cívica y la promoción de la participación ciudadana.

Por otra parte, se proyectaron 392 millones 373 mil pesos para la organización del Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027. Este recurso permitirá cubrir gastos como la instalación de órganos electorales desconcentrados, contratación de personal y elaboración y distribución de documentación y materiales electorales.

El IEM señaló que la propuesta fue elaborada a partir de las necesidades de sus distintas áreas, bajo criterios de austeridad, eficiencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Adicionalmente, el organismo identificó una necesidad de 3.5 millones de pesos para las actividades iniciales del Proceso Electoral Judicial 2027-2028, cantidad que buscará obtener mediante una ampliación presupuestal.

En las elecciones locales de 2027 se renovarán la Gubernatura de Michoacán, el Congreso del Estado y los ayuntamientos.