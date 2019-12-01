IEM fortalece la participación ciudadana con la instalación del Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 19:49:59

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2026.- Con el propósito de fortalecer la participación ciudadana, la transparencia y la vigilancia de los asuntos públicos, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) llevó a cabo la instalación del Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento de Morelia, un mecanismo que permite a la ciudadanía involucrarse en el seguimiento, análisis y evaluación de las acciones de la administración pública municipal.

Los observatorios ciudadanos constituyen espacios de participación mediante los cuales las personas pueden conocer, observar y dar seguimiento al desempeño de las autoridades, así como formular propuestas que contribuyan a mejorar las políticas públicas y la toma de decisiones en beneficio de la comunidad.

Durante el acto de instalación, las presencia y consejerías electorales destacaron la importancia de impulsar estos mecanismos como herramientas que fortalecen la vida democrática, promueven la corresponsabilidad entre ciudadanía y autoridades, y, favorecen una sociedad más informada, participativa y comprometida con su entorno.

El Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento de Morelia quedó integrado por diez personas: Adrián Ávalos Rangel, Alma Itzel Jacobo Escamilla, Areli Sujey Contreras Alejandre, Guillermo Arturo Mercado González, Jaquelyn Álvarez Martínez, José Jaime Madrigal Barrera, Liliana García Romero, Samantha Pastrana Regalado, Tania Haidée Torres Chávez y Yuritzi Cedillo Camacho, quienes participarán en este mecanismo de observación y seguimiento de los asuntos públicos municipales.

En este acto participaron las consejeras electorales Selene Lizbeth González Medina, Carol Berenice Arellano Rangel, Flor Juana Mendoza Zárate y Sandra Nalleli Rangel Jiménez, así como los consejeros electorales Ian Aguilar Madrigal y Jorge Luis Hernández Altamirano, quienes acompañaron la instalación de este espacio ciudadano y refrendaron la importancia de promover una participación activa en los asuntos públicos.

Porque la democracia se construye todos los días, con una ciudadanía informada, organizada y participativa.