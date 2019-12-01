IEM establece reglas de paridad de género para las candidaturas de 2027

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó los Lineamientos de Paridad de Género para el Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027, que establecen reglas para la postulación de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos, con el propósito de garantizar la igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos político-electorales.

El proyecto fue presentado por el consejero electoral Ian Aguilar Madrigal, presidente de la Comisión de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos, quien destacó que la paridad debe traducirse no solo en una integración equilibrada de candidaturas, sino también en condiciones equitativas de participación y acceso a los cargos de elección popular.

Entre las principales disposiciones, los Lineamientos establecen reglas para garantizar la paridad horizontal, vertical y transversal en la postulación de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos; la distribución equilibrada de mujeres y hombres en los bloques de competitividad, para evitar que las mujeres sean postuladas predominantemente en distritos y municipios con menores posibilidades de triunfo; así como la integración paritaria de listas y planillas. Además, contemplan medidas específicas para las diputaciones de representación proporcional, entre ellas, la reserva de la tercera fórmula para mujeres y la alternancia de género en el encabezamiento de las listas entre procesos electorales.

En materia de diputaciones de representación proporcional, los Lineamientos también contemplan disposiciones relativas a la alternancia de género en el encabezamiento de las listas, considerando su aplicación entre procesos electorales.

Los bloques de competitividad alta, media y baja se determinan con base en los resultados electorales de cada partido político. Para su conformación se consideraron los resultados de las elecciones de 2023-2024, la elección extraordinaria de Irimbo 2024-2025 y la Lista Nominal de Electores con corte al 30 de septiembre de 2026.

Con estas disposiciones, el IEM busca que la paridad trascienda el cumplimiento numérico de las candidaturas y contribuya a eliminar obstáculos para la participación política de las mujeres, fortaleciendo su acceso efectivo a la representación popular en Michoacán.