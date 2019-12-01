IEM avanza en la preparación de las elecciones de 2027 con acuerdos sobre radio, televisión y materiales electorales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 19:58:47

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.- Como parte de los preparativos del Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) abordó la distribución de los tiempos oficiales de radio y televisión que corresponderán a los partidos políticos durante el próximo proceso electoral, con el propósito de garantizar condiciones de equidad en la difusión de sus mensajes.

El acuerdo fue presentado por el consejero electoral Jorge Luis Hernández Altamirano, quien expuso las disposiciones para la administración de estos espacios, conforme a la normativa electoral y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad encargada de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión.

Aprueba el IEM diseños de materiales electorales para el próximo proceso electoral

En otro punto de la sesión, el Consejo General aprobó los diseños y especificaciones técnicas de los materiales electorales que se utilizarán en las elecciones de 2027, acuerdo presentado por la consejera electoral Carol Berenice Arellano Rangel, presidenta de la Comisión de Organización Electoral.

Entre los materiales contemplados se encuentran las urnas para las elecciones de Gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, cajas paquete electoral, bases portaurnas, cintas de seguridad y etiquetas en sistema Braille. Los diseños fueron previamente validados por el INE y consideran la reutilización de materiales disponibles, con el objetivo de optimizar los recursos institucionales.

Reconocen el desempeño y profesionalismo del personal del IEM

Asimismo, a propuesta de la Comisión de Vinculación y Servicio Profesional Electoral, presidida por la consejera electoral Flor Juana Mendoza Zárate, se aprobó el informe de actividades relacionadas con el otorgamiento de incentivos al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), correspondientes al ejercicio 2025 y al periodo trianual de septiembre de 2022 a agosto de 2025.

El informe dio cuenta de los reconocimientos otorgados a Eder Ramírez Galindo y Edgar Bermúdez Espinoza, por rendimiento; Jorge Abelardo Rojas Murguía, por excelencia en el desempeño; y Zianya Paulina Orozco Ávila, por su participación colaborativa en actividades interinstitucionales adicionales a sus funciones.