Identificar las violencias silenciosas salva vidas: Seimujer

Morelia, Michoacán, 28 de agosto de 2025.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González llamó a reconocer e identificar las formas de violencia que, aunque no dejan huella física, afectan gravemente la vida, la seguridad y la dignidad de las mujeres.

Explicó que las violencias psicológica, patrimonial y económica, institucional, digital y política en razón de género suelen estar normalizadas en la vida cotidiana, pero todas forman parte del ciclo que puede escalar hasta el feminicidio.

De acuerdo con el violentómetro, estas se identifican por: ridiculizar, descalificar, culpabilizar, celar, controlar, limitar la comunicación, humillar o intimidar. “No deben considerarse normales ni parte de una relación; son señales de alerta que, de no detenerse, pueden avanzar hacia formas más graves y letales”, subrayó Anguiano González.

En Michoacán, el 39.97 por ciento de los casos de violencia registrados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres corresponden a violencia psicológica, lo que demuestra que la agresión más frecuente no siempre es física, pero sí tiene un impacto profundo: genera ansiedad, depresión, aislamiento, pérdida de confianza y limita las posibilidades de las mujeres para desarrollarse en libertad.

La Seimujer recordó que la violencia patrimonial y económica también afecta la autonomía de las mujeres, al restringir sus ingresos, retener documentos o destruir bienes personales como una forma de control. Asimismo, las violencias institucionales, digitales y políticas en razón de género continúan siendo obstáculos graves para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las michoacanas.

“Reconocer las violencias silenciosas es el primer paso para romper con el ciclo. En Seimujer trabajamos para que ninguna mujer esté sola”, afirmó la secretaria. Si te encuentras en una situación de violencia tenemos para ti la línea de atención 075, el 911 en casos de emergencia y el 089 para denuncias anónimas.