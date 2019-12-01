Humberto Jiménez y Fundación Merza unen esfuerzos para rescatar la cancha de usos múltiples de la colonia Obrera

Los Reyes, Michoacán, a 2 de julio de 2026.– Reafirmando su compromiso con la recuperación de los espacios públicos y el fortalecimiento de la convivencia familiar, el Presidente Municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez, puso en marcha una acción de rescate de la cancha de usos múltiples de la colonia Obrera, con el objetivo de brindar a las familias un espacio digno, seguro y funcional.

Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con Janeth Hernández Vega, gerente de la Fundación Merza, así como con el respaldo de la encargada del orden de la colonia Obrera, María del Rosario Barragán, sumando esfuerzos entre sociedad, iniciativa privada y gobierno para mejorar los espacios de uso común.

Durante el arranque de los trabajos, el alcalde destacó que la recuperación de áreas recreativas contribuye a fortalecer el tejido social, fomenta la sana convivencia y ofrece a niñas, niños, jóvenes y familias un lugar adecuado para la práctica deportiva y el esparcimiento.

La rehabilitación de la cancha de usos múltiples permitirá que las y los habitantes de la colonia Obrera cuenten con un espacio renovado para realizar actividades recreativas, deportivas y comunitarias, favoreciendo un entorno más seguro y accesible para todos.

Con acciones que transforman los espacios públicos y mejoran la calidad de vida de las familias reyenses, el Gobierno Municipal de Los Reyes continúa impulsando proyectos en coordinación con diversos sectores de la sociedad, reafirmando su compromiso con la construcción de un municipio más ordenado, seguro y con mejores oportunidades para todas y todos.