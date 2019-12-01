Humberto Jiménez fortalece la educación en Los Reyes con respaldo a la niñez

Los Reyes, Michoacán, a 29 de septiembre del 2026.- Durante muchos años, las necesidades de la educación inicial en Los Reyes no fueron atendidas como merecían; hoy esa realidad comienza a cambiar con un gobierno que escucha, responde y convierte las necesidades de las comunidades en acciones concretas, afirmó el presidente municipal Humberto Jiménez Solís.

Como parte de este compromiso, el alcalde realizó la entrega de material didáctico para Educación Inicial, herramienta que permitirá fortalecer las actividades de aprendizaje y contribuir al desarrollo de niñas y niños desde sus primeros años.

Humberto Jiménez destacó que apostar por la educación significa invertir en el presente y construir mejores oportunidades para las nuevas generaciones. Por ello, su administración ha colocado este rubro como una de sus prioridades y ha impulsado acciones para atender las necesidades de estudiantes, docentes y comunidades educativas.

El respaldo también representa un reconocimiento al trabajo que realizan diariamente quienes están al frente de la Educación Inicial, acompañando a las familias y generando condiciones para que la niñez tenga mejores herramientas durante una etapa fundamental de su formación.

El presidente municipal sostuvo que un gobierno cercano no puede permanecer indiferente ante las necesidades de la educación. Escuchar, gestionar y entregar resultados son parte de una responsabilidad que su administración asume con hechos.

La entrega de material didáctico se suma a las acciones que el Gobierno de Los Reyes ha impulsado para fortalecer la educación y demuestra que, cuando autoridades, docentes, familias y comunidades trabajan de manera coordinada, los beneficios llegan directamente a la niñez.

Unidos y organizados, Los Reyes sigue avanzando con un gobierno que escucha, atiende y trabaja con corazón por la educación y por el futuro de sus niñas y niños, reconocieron el personal docentes y padres de familia durante el evento., tras agradecer el apoyo.