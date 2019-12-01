Humberto Jiménez entrega de calzado deportivo y apoyo a banda de guerra en la Secundaria 18 de Marzo de Los Reyes, Michoacán

Los Reyes, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Con la convicción de que la educación es una responsabilidad compartida y que apoyar a la niñez y juventud es invertir en el futuro del municipio, el presidente de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, encabezó la entrega de más de mil pares de calzado deportivo como parte del programa estatal “Yo Jalo a Estudiar, Yo Jalo por la Paz”, además de equipo para la banda de guerra de la Secundaria 18 de Marzo.

El alcalde destacó que esta acción es posible gracias al respaldo de la Secretaría de Educación del Estado y del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quienes impulsan este programa para que más estudiantes cuenten con mejores herramientas para continuar sus estudios. “Educar es tarea de todas y todos, y desde el gobierno municipal hacemos nuestra parte para que los menores y la juventud tenga más oportunidades”.

Humberto Jiménez resaltó que este calzado deportivo no solo representa un apoyo económico para las familias, sino también un estímulo para que las y los estudiantes permanezcan en las aulas, practiquen deporte y se desarrollen en un ambiente sano y seguro.

Así también subrayó que trabajar coordinadamente entre los distintos niveles de gobierno está dando resultados por lo que agradeció en especial al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla todo el apoyo que su administración ha brindado a las familias de Los Reyes mediante programas, obras y acciones.

Además, el presidente municipal cumplió el compromiso asumido con los jóvenes de la institución al entregar trompetas nuevas solicitadas por los estudiantes Moisés e Isaac, integrantes de la banda de guerra. El alcalde señaló que el talento, la disciplina y el esfuerzo de la juventud deben ser reconocidos y respaldados, pues también forman parte del desarrollo integral de las y los alumnos.

Finalmente, reiteró que su administración continuará acompañando a las escuelas, escuchando sus necesidades y sumando esfuerzos para fortalecer la educación en todas sus dimensiones. “Este gobierno trabaja con corazón y con hechos, porque la transformación de Los Reyes comienza donde está el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes”.