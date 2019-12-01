Hugo Rangel propone blindar acciones afirmativas y frenar su usurpación en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- Desde la tribuna del Congreso del Estado, el diputado Hugo Rangel presentó una iniciativa de reforma electoral orientada a cerrar los vacíos legales que han permitido la usurpación de acciones afirmativas. La propuesta busca garantizar que los espacios destinados a grupos históricamente vulnerados sean ocupados por personas con una verdadera vinculación social y trayectoria en dichas causas.

La iniciativa tiene un carácter profundamente ciudadano, al haber sido construida en coordinación con colectivos y organizaciones civiles que acompañaron su presentación en el Pleno. En ese sentido, el legislador reconoció que las acciones afirmativas son un instrumento clave para la justicia social, pero advirtió que su uso indebido ha desvirtuado su propósito original: “estos mecanismos se han convertido de facto en un instrumento de acceso al poder para personas que son ajenas a las luchas y a las agendas de estos sectores de la población”.

El diputado subrayó que los casos registrados en el pasado proceso electoral evidenciaron una falla estructural en la regulación vigente. “Esta situación vulnera sin duda el pacto democrático entre la sociedad y las instituciones del Estado mexicano. Significa una fractura ética que violenta la legitimidad de las reglas del juego electoral”, afirmó. Por ello, la reforma plantea establecer reglas claras tanto para los partidos políticos como para el Instituto Electoral de Michoacán.

Entre los ejes centrales de la propuesta destaca la transición de una autoadscripción simple a una autoadscripción calificada, que obligue a acreditar con elementos objetivos la pertenencia y el vínculo comunitario. “Necesitamos asegurar que los espacios de representación pertenezcan a las causas que les dieron origen y representen verdaderamente historias de vida y que no sean sólo un disfraz de ambiciones perversas”, puntualizó el legislador, al tiempo que llamó a fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar una representación auténtica de la diversidad social en Michoacán.