Huetamo, refugio para desplazados: han llegado 3 mil personas de Guerrero en 5 años, revela alcalde

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 16:02:00

Morelia , Michoacán, a 21 de julio 2026.- Alrededor de 3 mil personas provenientes de comunidades del estado de Guerrero han llegado a Huetamo en los últimos cinco años a consecuencia del desplazamiento forzado, y una parte importante de ellas ha decidido quedarse de manera indefinida, reveló el presidente municipal Pablo Varona Estrada.

En entrevista, el edil explicó que la cercanía geográfica con Guerrero como Ciudad Altamirano, ubicados a unos minutos ha convertido a Huetamo en un punto de recepción natural para quienes se ven obligados a dejar sus localidades de origen.

"Sí, lo hemos detectado y bastante. Hay muchas personas que han emigrado y sobre todo más del estado de Guerrero a mi municipio a trabajar, incluso a comercio informal y muchos a comercio formal. Hoy en día ya radican en nuestro municipio, ya han hecho raíces en estos cuatro o cinco años", señaló.

Varona Estrada indicó que el comercio formal e informal es la principal alternativa de empleo para esta población desplazada, y que desde el ayuntamiento buscan generar condiciones para que quienes llegan cuenten con oportunidades.

"De cada 10 personas, 9 pasan al ayuntamiento y pasan con un servidor, con la síndico o con el secretario y expresan sus situaciones. Mandamos llamar al director de reglamentos. No quisiéramos tener tantos vendedores ambulantes, pero nuestra gente tiene derecho a trabajar", expresó.

El alcalde destacó que este fenómeno ha impulsado el crecimiento económico del municipio.

"Hoy por hoy Huetamo se ha convertido en el epicentro comercial más importante de la región de Tierra Caliente. Ha crecido bastante. Yo sé que de repente hay personas que se molestan porque ven a un compañerito vendiendo, pero hay que ser tolerantes. A mí me encantaría que cada uno tuviera su propio local..., entonces hay que ayudar", comentó el alcalde de extracción perredista.

Varona Estrada atribuyó parte de la llegada de desplazados a las condiciones de seguridad con las que cuenta Huetamo en comparación con otras regiones.

"La gente busca mejorar las condiciones de vida, mejorar las condiciones de su familia", expresó.